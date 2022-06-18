728 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 728 жителей Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона, 3 апреля, в поликлиники региона с жалобами на присасывание этих членистоногих обратились 6548 человек из 68 районов, из них 1960 детей в возрасте до 14 лет.

«В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 2195 человек, пострадавших от присасывания клещей, в том числе 415 детей», — говорится в пресс-релизе.

На стационарном лечении с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находится один взрослый, добавили в ведомстве.