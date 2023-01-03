Актёр из фильмов Marvel Джереми Реннер попал в больницу в критическом состоянии
По информации СМИ, он пострадал во время уборки снега после прошедшей метели
03 января 2023, 12:09, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
Голливудский актёр Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в фильмах Marvel, попал в больницу в критическом состоянии. Об этом сообщает Deadline.
Сообщается, что Реннер получил травмы во время уборки снега после сильного снегопада. Инцидент произошёл в районе города Рино в штате Невада, где у актёра есть дом. Ранее здесь прошла сильная метель.
Какие именно травмы получила звезда Голливуда, не сообщается, однако сказано, что врачи оценивают его состояние как «критическое, но стабильное».
В больницу его доставляли при помощи авиации.
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