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Актёр из фильмов Marvel Джереми Реннер попал в больницу в критическом состоянии

По информации СМИ, он пострадал во время уборки снега после прошедшей метели

03 января 2023, 12:09, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Голливудский актёр Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в фильмах Marvel, попал в больницу в критическом состоянии. Об этом сообщает Deadline.

Сообщается, что Реннер получил травмы во время уборки снега после сильного снегопада. Инцидент произошёл в районе города Рино в штате Невада, где у актёра есть дом. Ранее здесь прошла сильная метель.

Какие именно травмы получила звезда Голливуда, не сообщается, однако сказано, что врачи оценивают его состояние как «критическое, но стабильное».

В больницу его доставляли при помощи авиации.

Комментарии 5

  • Вместо фотографии актера, конечно, лучше обложки комиксов разместить. Так всем сразу понятнее станет.
    03 января, Гость   Ответить
  • "Какие именно травмы получила звезда Голливуда, не сообщается" - гугл за 5 секунд дал ответ, во всех ведущих западных СМИ сообщается, что он получил тупую травму грудной клетки и переломы конечностей. Возможно, свалился с крыши.
    03 января, Гость   Ответить
  • Снегоуборочным комбайном ногу затянуло
    03 января, Гость   Ответить
  • фотки комиксов не уместны как и статейка о вражеской культуре. зачем это тут публикуется? для кого???!
    03 января, Гость   Ответить
  • фотки комиксов не уместны как и статейка о вражеской культуре. зачем это тут публикуется? для кого???!-----К врачам обратись!
    04 января, Гость   Ответить
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