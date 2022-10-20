Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину

Российская актриса Анна Большова насмерть сбила пешехода. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошёл 14 октября в Калужской области. В момент аварии актриса находилась в автомобиле одна и не была пьяна.

По предварительным данным, Большова не увидела женщину, которая вышла на дорогу в неосвещённом месте.

Актриса попыталась оказать пострадавшей помощь и вызвала скорую помощь, однако спасти женщину не удалось.

Анна Большова — российская актриса театра и кино. Известна по ролям в сериале «Солдаты» и в телевизионной постановке «Юнона и Авось».