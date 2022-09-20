Алтайская пенсионерка на 4 млн рублей укрепила финансовое положение мошенников, а хотела своё

В Алтайском крае разыскивают мошенников, обманувших местную жительницу, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 60-летняя жительница Белокурихи, у которой похитили 4 млн рублей.

«Ей позвонили неизвестные и предложили укрепить её финансовое положение с помощью игры на электронной бирже. Женщина, используя свой личный кабинет банка, переводила деньги сначала под предлогом игры на бирже, а потом под предлогом оплаты сборов для вывода якобы уже заработанных денег», — рассказали в ведомстве.

Вывести средства пенсионерка не смогла. После этого поняла, что баснословную прибыль ей обещали мошенники.

Правоохранители в очередной раз призвали жителей края быть бдительными и не поддаваться на сомнительные предложения заработать быстро много денег.

Ранее в Барнауле мошенники обманули на 3 млн рублей 82-летнюю женщину, захотевшую стать трейдером.