Алтайская прокуратура проверит сообщение о массовом отравлении воспитанников детсада

Дети страдают от рвоты

27 января 2023, 14:45, ИА Амител

Школьная столовая / Фото: amic.ru

Прокуратура Республики Алтай проводит проверку после публикации поста в местном телеграм-канале о заболевании воспитанников детсада "Оленёнок" в Майминском районе.

Как следует из публикации, детей забирают домой по звонку из-за рвоты либо рвота начинается уже дома.

"[Люди] просят прояснить ситуацию руководство детсада и Роспотребнадзор. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", – отметили в пресс-службе ведомства.