Алтайские полицейские спасли мужчину, который уснул с сигаретой и устроил пожар
Инспекторы ДПС Николай Фёдоров и Александр Нечаев вывели жителя Белокурихи на свежий воздух и потушили возгорание
10 декабря 2022, 22:20, Никита Черников
В Белокурихе инспекторы ДПС спасли человека из огня, сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.
Накануне около 23:00 лейтенанты полиции Николай Фёдоров и Александр Нечаев находились на маршруте патрулирования. На улице Отрадной они заметили дым, который шёл из-под двери хозяйственного строения.
Автоинспекторы тут же бросились осматривать сооружение, внутри которого нашли человека, подающего признаки жизни. Мужчину быстро вывели на воздух и привели в чувство, а затем потушили пожар.
Как вскоре выяснилось, хозяин помещения уснул, а возгорание возникло из-за непотушенной сигареты.
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