Алтайские полицейские спасли мужчину, который уснул с сигаретой и устроил пожар

В Белокурихе инспекторы ДПС спасли человека из огня, сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

Накануне около 23:00 лейтенанты полиции Николай Фёдоров и Александр Нечаев находились на маршруте патрулирования. На улице Отрадной они заметили дым, который шёл из-под двери хозяйственного строения.

Автоинспекторы тут же бросились осматривать сооружение, внутри которого нашли человека, подающего признаки жизни. Мужчину быстро вывели на воздух и привели в чувство, а затем потушили пожар.

Как вскоре выяснилось, хозяин помещения уснул, а возгорание возникло из-за непотушенной сигареты.