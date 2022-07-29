Алтайские сельчане напились и пошли грабить почтовое отделение, а когда не смогли, подожгли здание
Злоумышленники не смогли найти возможности открыть сейф
29 июля 2022, 13:02
В Алтайском крае нескольких человек будут судить за попытку хищения денег из почтового отделения и его поджог, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошёл в ноябре 2021 года в селе Налобиха Косихинского района.
«В ходе распития спиртных напитков у жителей возник умысел на тайное хищение денег из отделения почтовой связи. Для этого они сорвали запорные устройства с дверей почты и проникли в помещение, однако не смогли найти возможность открыть сейф, в котором хранились деньги», — рассказали в ведомстве.
После этого сельчане подожгли здание почты, чтобы скрыть следы преступления. Ущерб составил более 1,5 млн рублей. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
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