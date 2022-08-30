Алтайские спасатели помогли семье, потерявшейся в предгорьях Алтая

В Алтайском крае семья с двумя детьми поехала на отдых на Колыванский хребет в Змеиногорском районе. Из-за устаревшей версии навигатора люди оказались там, где нельзя получить помощь, а их автомобиль застрял.

«Я и младшая дочь остались ждать в автомобиле, когда 22 августа мой супруг вместе со старшей дочерью ушли в сторону посёлка за помощью. Как только появилась связь, они вызвали команду МЧС», — рассказала оказавшаяся в беде женщина.

Специалисты 74-й пожарно-спасательной части отправились на помощь и нашли застрявший автомобиль в 12 километрах от посёлка Черепановского, отметили в пресс-службе МЧС.

Спасатели Иван Должиков и Андрей Ласуков, а также заместитель начальника части Владимир Попов на личных подготовленных автомобилях вытянули машину семьи из трясины, а также сопровождали их до населённого пункта.

Семья поблагодарила сотрудников МЧС за оказанную помощь.