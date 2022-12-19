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Алтайским пчеловодам станет сложнее продавать мёд в 2023 году

В России обновляются правила ветеринарно-санитарной экспертизы мёда и пчеловодческой продукции — требования не менялись уже 20 лет

19 декабря 2022, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

С марта 2023 года в России начнут действовать новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы мёда и пчеловодческой продукции, из-за чего алтайским пчеловодам станет сложнее продавать свою продукцию. Как сообщают «Вести Алтай», каждая партия должна будет проверяться по физико-химическим показателям, причём в крайне сжатые сроки — не позднее трёх часов после отбора проб.

Требования к качеству и безопасности мёда в России не менялись 20 лет. С марта от пчеловодов потребуют предоставлять пакет документов — ещё до начала проведения исследований. Такой контроль поспособствует сокращению поступлений сомнительной продукции на рынок.

«Это наличие ветеринарно-санитарного паспорта и отметки в нём о применении ветеринарных препаратов при производстве этого мёда, то есть исследовать будем на антибиотики, другие вещества. Для чего это сделано? Мы прекрасно понимаем, что сегодня у нас в обороте очень много фальсификаций, есть недоброкачественные поставщики данной продукции на территорию рынков, есть определённые вопросы», — объяснил начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров.

Новые правила касаются лишь того мёда, который пойдёт на продажу и переработку. Продукцию, которая пойдёт для домашнего использования, проверять эксперты не будут.

Комментарии 19

  • Ну вот всё делается для развития Алтая!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Самодуров, ты дымарь в руках держал? Будут так травить как ныне - хуй тогда, не мёд! Без всяких проверок!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • От пасеки до ближайшей лаборатории 150км.какие три Часа.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • С каждым годом сложности и сложности.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Ну разве не понятно правила в поддержку москвичей которые в квартирах пчел держат.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • как будто все эти проблему уберут фальсификат с прилавков
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Это Алес (п зд ц)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • может надо перестать свой мед за границу гнать, а оттуда к нам и агрономам пистонов вставить, сколько раз они целые районы почти лишали из-за не выполнения требования об обработке полей
    20 декабря, Гость   Ответить
  • может надо перестать свой мед за границу гнать,.. Да бракуют мед за границей по этим показателям.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Избавляются от частных пасек, что бы быть монополистами!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Наверное после этого цены на мёд повысятся?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Когда эти не люди перестанут уничтожать народ который их кормит? ?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, надеемся
    20 декабря, Гость   Ответить
  • агрономы вытравили все нет скворцов,журавлей,жаворонков,перепелок,коростелей,ласточек и. т.д. и кто в конце концов наведет плрядлк в пртменении этой заграничной отравы . Люди одумайтесь что Вы творите с землей и с нами. Сельский житель.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • С мясом уже навели порядок , молоко промаркирован, теперь мед на очереди
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Вы патоку научитесь определять в мёде. В Марии ра весь мед с патокой и никому дела до это нет
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А ещё надо каждую пчелу показать ветеринару. Выдать ей паспорт и сделать прививку? Тогда можно торговать?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость,фальсификат делают не пчеловоды а перекупщики. И ветеринарам мы лишь средство получения бабла халявного. Пусть приведут хоть один пример сфальцифицированного мёда пчеловодном.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А посты оказывается подвергаются цензуре чтоб лишнего не проскочило.
    21 декабря, Гость   Ответить
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