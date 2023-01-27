Алтайский фермер, спасший замерзавшую в поле лошадь, рассказал о её состоянии

За время, пока животное провело на морозе, у него начался сепсис

27 января 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: "Вести Алтай"

Лошади, спасённой неравнодушными жителями Алтайского края возле села Акимовка, скорее всего, придётся ампутировать ногу. Как сообщает "МК", фермер Алексей Нагайцев, который озаботился пострадавшим в ДТП животным, показал его ветеринару – за проведённое на морозе времени у него начался сепсис.

"Лошадь сильно измождённая – очень долго она находилась без еды. Нога сломана, суставы разломаны, всё разорвано. Животное выздоровеет, если его хорошо кормить и выходить, конечно, но будет инвалидом, калекой. Ногу назад не пришить", – рассказал он.

Напомним, что животное нашли в Краснощёковском районе. Лошадь стала участником ДТП, в результате которого пострадала сама, а автомобиль сильно помяло. Хозяин её неизвестен, однако его должно найти ГИБДД – машина сильно пострадала, а ущерб взыскать не с кого. Всю минувшую неделю фермер её подкармливал, пока глава сельской администрации не попросил забрать лошадь на передержку.