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Алтайский фермер, спасший замерзавшую в поле лошадь, рассказал о её состоянии

За время, пока животное провело на морозе, у него начался сепсис

27 января 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: "Вести Алтай"
Фото: "Вести Алтай"

Лошади, спасённой неравнодушными жителями Алтайского края возле села Акимовка, скорее всего, придётся ампутировать ногу. Как сообщает "МК", фермер Алексей Нагайцев, который озаботился пострадавшим в ДТП животным, показал его ветеринару – за проведённое на морозе времени у него начался сепсис. 

"Лошадь сильно измождённая – очень долго она находилась без еды. Нога сломана, суставы разломаны, всё разорвано. Животное выздоровеет, если его хорошо кормить и выходить, конечно, но будет инвалидом, калекой. Ногу назад не пришить", – рассказал он.

Напомним, что животное нашли в Краснощёковском районе. Лошадь стала участником ДТП, в результате которого пострадала сама, а автомобиль сильно помяло. Хозяин её неизвестен, однако его должно найти ГИБДД – машина сильно пострадала, а ущерб взыскать не с кого. Всю минувшую неделю фермер её подкармливал, пока глава сельской администрации не попросил забрать лошадь на передержку.

 

Комментарии 10

  • Еще раз убеждаюсь....все беды от человека....
    27 января, Гость   Ответить
  • На колбасу, пока не поздно!
    27 января, Гость   Ответить
  • Хозяина найти и наказать....
    27 января, Гость   Ответить
  • Когда подавитесь этой колбасой?
    27 января, Гость   Ответить
  • На колбасу, пока не поздно!--------- с сепсисом ?
    27 января, Гость   Ответить
  • Люди совсем озверели
    27 января, Гость   Ответить
  • а почему не на мясо-то? возятся как с собачкой комнатной...странные люди, нелепость какая-то
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, да она сдохнет чз 5 дней. чтоб собаку спасти ее под капельницей держать неделю, а эту тушу - месяц? стоимость лечения озвучить?
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, никогда. ели и будем есть. и прекратите это неуместное тут жеманство в белых пальто
    28 января, Гость   Ответить
  • Надо деньжат сабрать
    28 января, Гость   Ответить
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