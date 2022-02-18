Алтайский Следком возбудил дело из-за ДТП, в котором погиб полицейский

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Заринска, который, по данным следствия, стал виновником ДТП на автодороге Мартыново — Тогул — Залесово, в двух километрах от перекрёстка села Дмитро-Титово. В аварии погиб 23-летний сотрудник полиции и пострадал следователь СК.

Как сообщает пресс-служба ведомства, утром 18 февраля водитель за рулём Renault Kangoo нарушил ПДД и, не убедившись в безопасности, начал обгон движущихся в попутном направлении легкового и грузового автомобилей.

Выехав на встречную полосу, 60-летний заринец совершил столкновение с Mazda Familia, в которой находились следователь Заринского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю, сотрудник полиции и гражданское лицо.

В результате ДТП полицейский скончался на месте происшествия, следователь СК с множественными переломами и травмой живота в тяжёлом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Пассажир Mazda и водитель Renault также госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Известно, что следователь и сотрудник полиции направлялись по служебной необходимости в следственный отдел города Заринска.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которую возглавляет замглавы ведомства Александр Жеребцов. Следователями устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также причины и условия произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») продолжается.