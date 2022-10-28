Алтайское Минобрнауки рассказало о фейке про неизвестных у школ, который распространяется в родительских чатах

Минобрнауки Алтайского края рассказало о фейке, который распространяется в Сети и по родительским чатам. Как сообщает правительство Алтайского края, в них появилось аудиосообщение, в котором утверждается, что к территории школ региона подъезжают неизвестные с целью причинения вреда учащимся.

«В министерстве подчеркивают: данное аудиосообщение — фейк! Просьба не распространять данные материалы и использовать для уточнения информации только официальные сайты органов исполнительной власти края и муниципалитетов региона», — подчеркнули в ведомстве.