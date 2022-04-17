Ангар с сеном для коров загорелся в алтайском селе
Пожару был присвоен повышенный ранг опасности
17 апреля 2022, 17:32
Пожар с повышенным рангом опасности произошёл в посёлке Новомихайловка на ферме крупного рогатого скота. Как сообщает «В курсе 22», на сельскохозяйственном предприятии загорелся ангар и прилегающая территория — там хранились стога сена.
Спасателям удалось остановить распространения огня на сарай с КРС, животные в результате происшествия не пострадали. Причина возгорания не уточняется.
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