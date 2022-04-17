Ангар с сеном для коров загорелся в алтайском селе

Пожар с повышенным рангом опасности произошёл в посёлке Новомихайловка на ферме крупного рогатого скота. Как сообщает «В курсе 22», на сельскохозяйственном предприятии загорелся ангар и прилегающая территория — там хранились стога сена.

Спасателям удалось остановить распространения огня на сарай с КРС, животные в результате происшествия не пострадали. Причина возгорания не уточняется.