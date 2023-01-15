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Ангарский маньяк признался в новых преступлениях и попросился в зону СВО

Михаил Попков заявил, что он мечтал попасть в армию, но об участии в СВО подумает весной, когда станет теплее

15 января 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Михаил Попков, известный как "ангарский маньяк", сознался в новых преступлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по Иркутской области.

Напомним, что Михаил Попков получил два пожизненных срока за 81 убийство. Сообщается, что он написал новые явки с повинной, информация по которым проверяется.

Медицинские эксперты пришли к выводу, что у Попкова гомицидомания – непреодолимая тяга к совершению убийств.

В интервью "Вестям Иркутск" Попков признался, что задумался о том, чтобы отправиться в зону проведения СВО, однако подумать об этом он собирается весной, поскольку не любит холода.

"Ангарский маньяк" заявил, что не хочет уходить из тёплого помещения в холодную траншею.

  

 

Комментарии 10

  • Вот это герои...
    15 января, Гость   Ответить
  • Кровавыми руками благие дела...
    15 января, Гость   Ответить
  • Герой нашего времени?
    15 января, Гость   Ответить
  • не любит холода
    16 января, Гость   Ответить
  • не любит холода --- надо ему отопление отключить
    16 января, Гость   Ответить
  • А почему нет? Нормальный воин ЧВК (сарказм)
    16 января, Гость   Ответить
  • Типичный "герой" нашего времени. "Освободитель" земель "русских".
    16 января, Гость   Ответить
  • у Попкова гомицидомания – непреодолимая тяга к совершению убийств. - А сотоварищей не помочит ввиду отсутствия в пределах видимости противника?
    16 января, Гость   Ответить
  • Отправьте. Только пристрелить не забудьте, когда всё заканчиваться будет...
    16 января, Гость   Ответить
  • Только пристрелить не забудьте - это с чего бы? Ему потом амнистия будет положена. Остальных же амнистируют потихонечку...
    16 января, Гость   Ответить
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