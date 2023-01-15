Ангарский маньяк признался в новых преступлениях и попросился в зону СВО

Михаил Попков заявил, что он мечтал попасть в армию, но об участии в СВО подумает весной, когда станет теплее

15 января 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Михаил Попков, известный как "ангарский маньяк", сознался в новых преступлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по Иркутской области.

Напомним, что Михаил Попков получил два пожизненных срока за 81 убийство. Сообщается, что он написал новые явки с повинной, информация по которым проверяется.

Медицинские эксперты пришли к выводу, что у Попкова гомицидомания – непреодолимая тяга к совершению убийств.

В интервью "Вестям Иркутск" Попков признался, что задумался о том, чтобы отправиться в зону проведения СВО, однако подумать об этом он собирается весной, поскольку не любит холода.

"Ангарский маньяк" заявил, что не хочет уходить из тёплого помещения в холодную траншею.