Арбитражный суд Алтайского края эвакуировали второй день подряд

В Барнауле утром 20 июля эвакуировали посетителей и персонал Арбитражного суда Алтайского края из-за сообщений о минировании, сообщили amic.ru в суде.

Напомним, 19 июля были эвакуированы несколько судов в Барнауле, в том числе Арбитражный суд края. По информации источника, сообщения о взрывчатке приходили якобы с территории Украины. Кроме того, в этот же день в Рубцовске правоохранители вывели на улицу сотрудников банка и городского суда на проспекте Ленина.