Автобус Барнаул — Новосибирск сломался в 30-градусный мороз на трассе
Более 20 пассажиров остались на холоде до приезда помощи
12 января 2023, 13:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В 30-градусный мороз на новосибирской трассе сломался рейсовый автобус с пассажирами. Об этом сообщает ФКУ «Сибуправтодор».
Автобус ехал из Барнаула в Новосибирск и сломался на 97-м километре Чуйского тракта.
"Дорожная организация обеспечила безопасность, выставив машину прикрытия на время ожидания средства буксировки. Затем сотрудники ДРСУ отбуксировали автобус в безопасное место. Пассажиры продолжили путь на другом автобусе", — рассказали в пресс-службе организации.
Отмечается, что всех пассажиров доставили до тёплого и безопасного места. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Комментарии 0