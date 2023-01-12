Автобус Барнаул — Новосибирск сломался в 30-градусный мороз на трассе

Более 20 пассажиров остались на холоде до приезда помощи

12 января 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 30-градусный мороз на новосибирской трассе сломался рейсовый автобус с пассажирами. Об этом сообщает ФКУ «Сибуправтодор».

Автобус ехал из Барнаула в Новосибирск и сломался на 97-м километре Чуйского тракта.

"Дорожная организация обеспечила безопасность, выставив машину прикрытия на время ожидания средства буксировки. Затем сотрудники ДРСУ отбуксировали автобус в безопасное место. Пассажиры продолжили путь на другом автобусе", — рассказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что всех пассажиров доставили до тёплого и безопасного места. Медицинская помощь никому не потребовалась.