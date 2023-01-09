Автобус с полусотней пассажиров перевернулся на трассе в Алтайском крае

Водитель не справился с управлением и вылетел с дороги

09 января 2023, 11:54, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае перевернулся рейсовый автобус с 54 пассажирами, следовавший по маршруту Караганда — Новосибирск, сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП произошло в понедельник утром, 9 января, в 17 километрах от села Панкрушиха. На место происшествия выехал и.о. прокурора Панкрушихинского района.











«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в МВД, в результате инцидента пострадала 18-летняя девушка, госпитализация не потребовалась.