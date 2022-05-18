Автобус врезался в ограждения и чуть не загорелся напротив краевого суда в Барнауле
18 мая на проспекте Ленина в Барнауле произошло ДТП с участием пассажирского автобуса 53-го маршрута. По словам очевидцев, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя
18 мая 2022, 12:11
Машина двигалась вверх по проспекту и пошла юзом у перекрёстка с улицей Никитина. Автобус сбил по дороге ограждения рядом со стадионом «Динамо», задел светофор и встал у перекрёстка с улицей Анатолия.
Из повреждённого бензобака потекло горючее и загорелось, говорят очевидцы. Но подоспевшие пожарные не дали распространится огню.
В результате аварии пострадал пешеход, которого отправили в больницу, а также был помят Volkswagen, пишут в сообществе «Инцидент Барнаул».
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