Автобус врезался в ограждения и чуть не загорелся напротив краевого суда в Барнауле

Машина двигалась вверх по проспекту и пошла юзом у перекрёстка с улицей Никитина. Автобус сбил по дороге ограждения рядом со стадионом «Динамо», задел светофор и встал у перекрёстка с улицей Анатолия.

Из повреждённого бензобака потекло горючее и загорелось, говорят очевидцы. Но подоспевшие пожарные не дали распространится огню.

Новости

Происшествия В ГИБДД раскрыли подробности ДТП «с переворотом» на Чуйском тракте

В результате аварии пострадал пешеход, которого отправили в больницу, а также был помят Volkswagen, пишут в сообществе «Инцидент Барнаул».