Автомобиль переехал лежачего мужчину в Алтайском крае

В Славгороде мужчина лег на дорогу и погиб под колесами машины. Водитель при этом уехал дальше, а товарищи потерпевшего убежали с места происшествия, сообщает «В курсе 22».

В ГИБДД amic.ru рассказали, что инцидент произошел 21 июля в 04:36 у дома № 75 по ул. Вокзальная.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода (личность устанавливается), который находился на проезжей части без цели ее перехода. Водитель с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили, что горожанин скончался на месте до приезда медиков. Полицейские ищут водителя, который наехал на мужчину, а также выясняют все обстоятельства случившегося.