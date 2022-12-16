Автомобиль сгорел ночью в Бийске

Машина, к счастью, была припаркована далеко от остальных

16 декабря 2022, 08:21, Илья Звягинцев

Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске в ночь на 16 декабря произошёл серьезный пожар во дворах. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Бийск».

Неподалёку от дома по адресу Советская, 210е, в позднее время во дворе загорелся автомобиль.

К моменту приезда пожарных огонь уже полностью охватил машину.

К счастью, автомобиль был припаркован в отдалении от других транспортных средств, что позволило не сгореть вместе с ним и другому движимому имуществу бийчан.

Причина возникновения пожара неизвестна.