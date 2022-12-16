Автомобиль сгорел ночью в Бийске
Машина, к счастью, была припаркована далеко от остальных
16 декабря 2022, 08:21, Илья Звягинцев
Фото: "Инцидент Бийск"
В Бийске в ночь на 16 декабря произошёл серьезный пожар во дворах. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Бийск».
Неподалёку от дома по адресу Советская, 210е, в позднее время во дворе загорелся автомобиль.
К моменту приезда пожарных огонь уже полностью охватил машину.
К счастью, автомобиль был припаркован в отдалении от других транспортных средств, что позволило не сгореть вместе с ним и другому движимому имуществу бийчан.
Причина возникновения пожара неизвестна.
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