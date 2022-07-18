Автомобиль «сложился в гармошку» после удара о грузовик в Алтайском крае
По словам очевидцев, три человека в результате аварии погибли
18 июля 2022, 08:10, Илья Звягинцев
Смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае 17 июля. Об том рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».
Иномарка столкнулась с грузовым автомобилем. После удара легковая машина «сложилась в гармошку».
По предварительным данным, в результате столкновения погибли две женщины и ребенок, которые находились в иномарке.
В социальных сетях пользователей удивило то, что авария произошла в дневное время и в ясную погоду.
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