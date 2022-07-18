Автомобиль «сложился в гармошку» после удара о грузовик в Алтайском крае

Смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае 17 июля. Об том рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Иномарка столкнулась с грузовым автомобилем. После удара легковая машина «сложилась в гармошку».

По предварительным данным, в результате столкновения погибли две женщины и ребенок, которые находились в иномарке.

В социальных сетях пользователей удивило то, что авария произошла в дневное время и в ясную погоду.