Автомобиль снёс группу пешеходов на трассе в Новосибирской области

Признаков опьянения у водителя не обнаружили

04 января 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В Новосибирской области женщина за рулём автомобиля не справилась с управлением и въехала в людей, идущих по обочине, сообщает «АСТ-54».

Инцидент произошёл вечером 2 января на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Серебристый хэтчбек Honda Fit ушёл в занос и сбил группу людей.

«Женщина-водитель 1990 года рождения не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов, которые находились на левой обочине по ходу движения автомобиля (оказывали помощь другому участнику дорожного движения). В результате мужчина 1957 года рождения и женщина 1983 года рождения получили различные травмы и госпитализированы в районную больницу. Двум пешеходам госпитализация не понадобилась, они были осмотрены врачами», — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Правоохранители отметили, что признаков опьянения у водителя не обнаружили. В настоящее время проводится административное расследование — устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Решение будет принято по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы пострадавшим.

По словам очевидцев, ранее на этом же месте выкинуло два автомобиля. Проезжавшие мимо люди остановились помочь. Сначала вытянули одну машину, а когда начали помогать второму водителю, произошло ДТП.