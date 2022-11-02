Автомобиль улетел в дерево после аварии в Рубцовске

Авария с участием двух автолюбительниц произошла на улицах Рубцовска. Об этом рассказала автор сообщества «Блогерша Рубцовск».

Инцидент случился 1 ноября на улице Комсомольской. После столкновения одну из машин отбросило в сторону, и она врезалась в дерево, очень сильно повредив переднюю часть.

Женщин-водителей обоих автомобилей, одной из них 36 лет, а другой — 56, с места происшествия отправили в больницу.

Других пострадавших в аварии нет.