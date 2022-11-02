Автомобиль улетел в дерево после аварии в Рубцовске
За рулём машин, которые попали в ДТП, находились женщины
2 ноября 2022, 07:50, Илья Звягинцев
Авария с участием двух автолюбительниц произошла на улицах Рубцовска. Об этом рассказала автор сообщества «Блогерша Рубцовск».
Инцидент случился 1 ноября на улице Комсомольской. После столкновения одну из машин отбросило в сторону, и она врезалась в дерево, очень сильно повредив переднюю часть.
Женщин-водителей обоих автомобилей, одной из них 36 лет, а другой — 56, с места происшествия отправили в больницу.
Других пострадавших в аварии нет.
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