Автомобиль врезался в стену жилого дома в Барнауле
Авария случилась на улице Антона Петрова
10 июля 2022, 10:43, Никита Черников
В Барнауле кроссовер Chery врезался в стену жилого дома, сообщает «Инцидент Барнаул».
Авария произошла вечером 9 июля по адресу ул. Антона Петрова, 226.
«Автомобиль въехал в стену дома возле первого подъезда», — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, водителя на месте происшествия видно не было, они предполагают, что он мог сбежать. На месте также работали полицейские.
Фото: «Инцидент Барнаул»
Согласно снимкам, автомобиль в результате ДТП получил вмятины, также у него треснуло лобовое стекло.
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