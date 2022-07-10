Автомобиль врезался в стену жилого дома в Барнауле

В Барнауле кроссовер Chery врезался в стену жилого дома, сообщает «Инцидент Барнаул».

Авария произошла вечером 9 июля по адресу ул. Антона Петрова, 226.

«Автомобиль въехал в стену дома возле первого подъезда», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, водителя на месте происшествия видно не было, они предполагают, что он мог сбежать. На месте также работали полицейские.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Согласно снимкам, автомобиль в результате ДТП получил вмятины, также у него треснуло лобовое стекло.