Автомобилист на Чуйском тракте сбил всадника на лошади
Ехавший верхом мужчина госпитализирован с различными травмами
28 июля 2022, 17:32
Вечером 27 июля на Чуйском тракте в районе Соузги произошло необычное жёсткое ДТП. Как сообщает паблик «Бийск 22», автомобиль Honda сбил лошадь, на которой находился 56-летний мужчина.
С места ДТП наездника госпитализировали с различными травмами. О состоянии животного не сообщается.
На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль серьёзно пострадал — у него смят капот, разбито лобовое стекло и повреждена крыша.
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