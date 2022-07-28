Автомобилист на Чуйском тракте сбил всадника на лошади

Вечером 27 июля на Чуйском тракте в районе Соузги произошло необычное жёсткое ДТП. Как сообщает паблик «Бийск 22», автомобиль Honda сбил лошадь, на которой находился 56-летний мужчина.

С места ДТП наездника госпитализировали с различными травмами. О состоянии животного не сообщается.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль серьёзно пострадал — у него смят капот, разбито лобовое стекло и повреждена крыша.