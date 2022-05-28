Барнаульца задержали по подозрению в краже 142 мешков с мукой с рабочего места

В Барнауле задержали 22-летнего местного жителя, которого подозревают в краже 142 мешков муки весом 50 килограммов каждый. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, накануне с заявлением в полицию обратился 38-летний управляющий предприятия по производству продуктов мукомольной и крупяной промышленности.

В результате сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. По предварительной информации, барнаулец работал на предприятии кладовщиком. В один из дней молодой человек заехал на территорию организации на грузовом автомобиле, загрузил 60 мешков и уехал. Охране он соврал, что указание срочно отгрузить муку он получил от руководства предприятия.

На следующий день подобным же образом он смог вывезти оставшиеся 82 мешка. Впоследствии полицейские установили место сбыта похищенного и изъяли имущество. Сумма ущерба составила 268 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая в крупном размере»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.