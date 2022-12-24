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Барнаульцев предупредили об орудующем в торговых центрах карманнике

Злоумышленника ищут

24 декабря 2022, 12:00, Никита Черников

Кадр из видео: Barnaul 22
Кадр из видео: Barnaul 22

Жителей Барнаула предупреждают о карманнике, который орудует в торговых центрах.

Как сообщили в паблике Barnaul 22, мужчина ворует ценные вещи из одежды, которую горожане вешают в заведениях общепита. В полицию поступило уже несколько обращений.

«Будьте осторожны! Не оставляйте ценные вещи и деньги в одежде», — предупредили в сообществе.

Злоумышленника ищут.

Комментарии 13

  • Мусора какие предупредительные ? Поймать его не пытались?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно, что ценного оставляют сейчас в одежде, которую вешают в заведениях общепита?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Вроде во всех ТЦ камеры, операторы бдят. Неужто проблема засечь как заходит - выходит?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Могут забыть смартфон
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Торговых центров наляпали, а сервис в них отсутствует. Внутри жара, на тебе куча зимней одежды, ребенок такой же, а то и не один малыш. Жарко, в одежде тяжело, деть одежду некуда. Еще если в тц подземная парковка, можно в машине одежду оставить. В остальных случаях хочеться быстрее покинуть тц. В ТЦ, должны быть раздевалки, для нашего климата.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Ходите в галактику там есть раздевалка, как раз для деревни
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, горожанин блин. Барнаул это и есть большая деревня.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Смотрите как от обычного и полезного предупреждения люди перешли на характеристику друг друга. Про карманника забыли...
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, барнаул это жопа мира
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, совершенная правда! Владельцам зданий чихать на всех - только деньги за аренду гребут, даже вентиляции нет.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • В Арене гардероб
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Ходите в галактику там есть раздевалка, как раз для деревни -- Кроме деревни в галактике никого нет. Чего не видел там наш горожанин ? Ашан уже не монополист интересных товаров, да и ценник есть получше где, а все остальное барахло
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, получается вы деревня?или может вы коренной москвич?
    26 декабря, Гость   Ответить
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