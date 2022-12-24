Барнаульцев предупредили об орудующем в торговых центрах карманнике
Злоумышленника ищут
24 декабря 2022, 12:00, Никита Черников
Кадр из видео: Barnaul 22
Жителей Барнаула предупреждают о карманнике, который орудует в торговых центрах.
Как сообщили в паблике Barnaul 22, мужчина ворует ценные вещи из одежды, которую горожане вешают в заведениях общепита. В полицию поступило уже несколько обращений.
«Будьте осторожны! Не оставляйте ценные вещи и деньги в одежде», — предупредили в сообществе.
Злоумышленника ищут.
Комментарии 13