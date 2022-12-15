Барнаульцев заинтересовали странные реки, которые образуются возле многоэтажек

Пользователи социальных сетей предполагают, что потоки появляются после коммунальных аварий или из-за работы автомоек

15 декабря 2022, 08:43, Илья Звягинцев

Фото: "Подслушано Барнаул"

Барнаульцев заинтересовали странные ручьи воды, которые возникают рядом с многоэтажками. Пост на эту тему опубликовали в сообществе «Подслушано Барнаул».

Житель дома, расположенного по адресу Сергея Ускова, 25, рассказал о том, что рядом с домом появляются странные ручьи, которые зимой замерзают и представляют опасность для людей.

Об аналогичных потоках воды рассказали также жители многоэтажки по адресу Павловский тракт, 261.

Пользователи в комментариях нашли две возможные причины появления странных потоков воды. Одни предположили, что жидкость сливают недобросовестные автомойщики, а вторые уверены, что причиной появления ручьёв являются коммунальные аварии.