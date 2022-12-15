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Барнаульцев заинтересовали странные реки, которые образуются возле многоэтажек

Пользователи социальных сетей предполагают, что потоки появляются после коммунальных аварий или из-за работы автомоек

15 декабря 2022, 08:43, Илья Звягинцев

Фото:
Фото: "Подслушано Барнаул"

Барнаульцев заинтересовали странные ручьи воды, которые возникают рядом с многоэтажками. Пост на эту тему опубликовали в сообществе «Подслушано Барнаул».

Житель дома, расположенного по адресу Сергея Ускова, 25, рассказал о том, что рядом с домом появляются странные ручьи, которые зимой замерзают и представляют опасность для людей.

Об аналогичных потоках воды рассказали также жители многоэтажки по адресу Павловский тракт, 261.

Пользователи в комментариях нашли две возможные причины появления странных потоков воды. Одни предположили, что жидкость сливают недобросовестные автомойщики, а вторые уверены, что причиной появления ручьёв являются коммунальные аварии.

Комментарии 26

  • В гетто и не такое может быть...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Канализация.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Господи, хорошо что я в своё время не пожалел денег и купил квартиру в Благополучном Центре.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • эти ручьи делают многочисленные посетители пивняков. инфа 146%
    15 декабря, Гость   Ответить
  • а это сейчас модно стало , в комментриях к каждой новости хвалить ЦЕНТР?? У вас пивнушек нет? Пробок меньше? Деревьев больше?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • У вас пивнушек нет?--------есть но в таких умопомрачительных количествах. Пробок меньше?----------- если бы не жители выселок пробок бы было значительно меньше. Деревьев больше?---------- да
    15 декабря, Гость   Ответить
  • а это сейчас модно стало , в комментриях к каждой новости хвалить ЦЕНТР?? У вас пивнушек нет? Пробок меньше? Деревьев больше?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • а это сейчас модно стало , в комментриях к каждой новости хвалить ЦЕНТР?? У вас пивнушек нет? Пробок меньше? Деревьев больше?/////////////////////////// да это хвалит риелтор, продающий квартиры в центре. Он здесь постоянно сидит, ловит клиентов.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • если бы не жители выселок пробок бы было значительно меньше---- но от жителей выселок вы никуда не денетесь, так как у Вас много офисов. Все к вам на работу едут. А после того, как здание прокуратуры выстроят еще веселей станет. ну а по поводу деревьев я бы очень сильно поспорила. Сулима утопает в зелени. В пешей доступности от моего дома , например , 2 парка и три отличных рощи.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Сулима утопает в зелени.-------а власихинская, ускова, семенова, сколько там лет барнаулу и прочие?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а власихинская, ускова, семенова, сколько там лет барнаулу и прочие? === А там только пробки и пивняки, а зелени там нет
    15 декабря, Гость   Ответить
  • а зелени там нет - вы слепошарые верно. все там есть
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а власихинская, ускова, семенова, сколько там лет барнаулу и прочие?--- Новенькие скверы в каждом микрорайоне. Сколько там лет барнаулу - мене 1 км до Мизюлинской рощи, плюс березовая роща Солнечной поляне. Власихинская- 500 м до леса с одной стороны и 300 метров до пруда с ивами. Ускова - 5 минут пешочком и вот она шикарная полоса с многолетними елками. Семенова - 300 метров до рощицы.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Дело не в рощицах, а в населяющем контингенте, отчего и все эти потоки нечистот около новых домов, хамство, преступность и безразличие.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • а в населяющем контингенте --- Нормальный здесь контингент. Молодые семьи, мамочки с детьми. Или вы уверены, что вся городская интеллигенция живет в трех домах в ЦЕНТРЕ, а все остальные 690 тыс - быдло?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Новостройки во всех городах поначалу заселяет лимита...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • "остальные 690 тыс" --- Вы из какого города? У нас в Барнауле нету стока населения.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Население города Барнаула на 01.01.2022 составляет 692,1 тыс. человек
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Новостройки во всех городах поначалу заселяет лимита ----- вы из какого века? Давно нет такого понятия ЛИМИТА
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Ну хоть бы знали что пишите, глупые комментаторы.Лимита́» (или «лими́тчики») — общее название (зачастую пренебрежительное) людей, которые заключили контракт с предприятием по такому «лимиту прописки».
    15 декабря, Гость   Ответить
  • вы из какого века? Давно нет такого понятия ЛИМИТА_____ Понятия нет, а лимита осталась, по сути своей.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • И что такое в ВАШЕМ представлении лимита? В чем их суть?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а власихинская, ускова, семенова, сколько там лет барнаулу и прочие?--- Новенькие скверы в каждом микрорайоне. Сколько там лет барнаулу - мене 1 км до Мизюлинской рощи, плюс березовая роща Солнечной поляне. Власихинская- 500 м до леса с одной стороны и 300 метров до пруда с ивами. Ускова - 5 минут пешочком и вот она шикарная полоса с многолетними елками. Семенова - 300 метров до рощицы. - ненене, нефиг к нам на солнечную шастать в рощу, без вас хорошо
    15 декабря, Гость   Ответить
  • На Солнечно хорошая рощица. Я в обеденный перерыв туда гулять хожу))). Тихо, уютно, чистенько.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, какие там рощи, среди этих шестнадцатиэтажных человейников небо то не видно, а если башку задерешь , переедут или затопчут.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • а если башку задерешь , переедут или затопчут. --- а в каком районе Барнаула по-другому?
    16 декабря, Гость   Ответить
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