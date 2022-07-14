Барнаулец выдумал ограбление из-за нежелания идти на работу. Ему грозит 2 года исправительных работ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины за заведомо ложное сообщение о преступлении, сообщает региональная прокуратура.

Житель Барнаула сообщил в полицию, что на него напали и ограбили на улице.

«На преступление мужчину подтолкнуло нежелание выходить на работу и необходимость, в связи с этим, предоставить работодателю оправдательные документы», — рассказали в ведомстве.

Полицейские вместе с «потерпевшим» приехали на «место преступления». Там барнаулец заметил, что везде установлены камеры видеонаблюдения. После этого он признался и пояснил причину написания заявления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит несколько вариантов наказания: штраф до 120 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода за 1 год, либо до 480 часов обязательных работ, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные работы до 2 лет, либо арест до 6 месяцев, либо до 2 лет лишения свободы.​​​​​​