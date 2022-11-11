Барнаульцы пожаловались на опасно разбитое крыльцо магазина в центре города

Фото: «Чёрный список Барнаул»

Жители Барнаула решили обратить внимание руководства «Семейного бигса» на проспекте Красноармейском на состояние крыльца перед магазином. В паблике «Чёрный список Барнаул» местная жительница рассказала, что на днях упала с него, разбив коленки и телефон.

«Недопустимо так неуважительно относиться к своим покупателям. На мои замечания управляющая Анастасия, как она представилась, „проблеяла“ что-то невнятное. По её поведению поняла, что ничего никто решать по этому поводу не собирается», — заявила пострадавшая, отметив, что на её месте могут оказаться пожилые люди.

Отдельно женщина раскритиковала и сам магазин, заявив, что побывала там в первый и последний раз.