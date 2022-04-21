Барнаульцы пожаловались на свору собак, нападающую на людей в одном районе города

20 апреля в Барнауле произошло несколько случаев нападения стай собак на людей. Согласно публикациям в социальных сетях, речь может идти об одной и той же своре.

Случай с укусами произошёл около 16:00 неподалёку от остановки «Столовая «Бия» на улице Малахова. Стая собак напала на проходящих мимо студенток, одну девушку укусили за ногу. На самих животных не было бирок или ошейников, исходя из чего можно предположить, что они бродячие.

Инцидент повторился в 13:20 на пересечении улицы Малахова и проспекта Космонавтов. Он попал на камеру автомобильного видеорегистратора. Судя по видео, владелец машины заметил, как девушка убегает от стаи собак, притормозил рядом с ней и предложил сесть в салон. «Спасённой» горожанке удалось избежать укусов.

Как сообщает «Банкфакс», в организации «Ласка» рассказали, что 20 апреля к ним обратились представители мэрии, которые подали заявку на поимку животных. Как отметили в «Ласке», район улицы Малахова входит в 15 точек на карте Барнаула, по которым чаще всего поступают заявки.