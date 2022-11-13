Барнаулец избил инвалида, который попытался заступиться за ребенка

В Барнауле инвалид попытался заступиться за ребёнка, но был избит. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам родственницы пострадавшего, мужчина увидел, как неизвестный издевается над ребёнком, после чего подошёл к мальчику и попытался спросить у него, кем ему приходится мужчина, который его бьёт.

Отец ребёнка повалил барнаульца на землю, избил, после чего скрылся с места происшествия.

«У пострадавшего нет ноги выше колена — стоит старый несгибаемый протез. После нападения всё его лицо в гематомах, глаза заплыли, он не может есть твёрдую еду», — сказано в сообщении.

Адрес нерадивого отца уже известен, а в ближайшее время к нему собираются наведаться полицейские.