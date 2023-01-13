Барнаулец, избивший инвалида у ТЦ "Первомайский", получил условный срок

Суд и следствие установили, что пострадавший мужчина выполнял свой гражданский долг, пытаясь пресечь жёсткое обращение отца с сыном

13 января 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Суд признал виновным жителя Барнаула, который избил инвалида возле ТЦ "Первомайский". Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, его осудили по ч. 2 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, совершённая в отношении лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга"), назначив ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Напомним, инцидент произошёл вечером 12 ноября. Барнаулец, находясь возле ТЦ "Первомайский", жестоко обращался со своим пятилетним сыном. Увидевший произошедшее 50-летний прохожий решил пресечь происходящее, но в ответ мужчина избил его. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 116 УК РФ («Побои»).

Следствие и суд установили, что местный житель попытался пресечь противоправные действия отца ребёнка и "выполнял свой гражданский долг". Кроме ударов, злоумышленник высказал угрозу убийством в адрес потерпевшего, которую мужчина воспринял реально.

В ходе предварительного следствия и суда мужчина вину в содеянном признал и раскаялся. Отмечается, что его также наказали за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и побои.