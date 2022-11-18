Барнаулец убил мужчину, чтобы тот больше не ездил пьяным за рулём
В ходе словесного конфликта обвиняемый достал нож и несколько раз ударил соперника
В Алтайском крае мужчина убил сельчанина и пытался скрыться в другом населённом пункте, сообщает региональный СК.
Инцидент произошёл вечером 15 ноября в селе Шелаболиха возле одного из баров.
«39-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел пожилого человека, который, как ему рассказали местные жители, ездил на автомобиле в состоянии опьянения. Между мужчинами произошёл словесный конфликт, переросший в драку», — рассказали в ведомстве.
Барнаулец нанёс сопернику ножевые ранения в область жизненно важных органов. 60-летний потерпевший скончался на месте до приезда медиков.
«Злоумышленник попытался скрыться, уехав в другой населённый пункт. Однако в кратчайшие сроки его местонахождение удалось установить, он был задержан», — отметили в СК.
Мужчину отправили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.