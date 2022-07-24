Барнаулец вымогал у женщин деньги, угрожая разослать их интимные фото

В Барнауле перед судом предстанет 29-летний вымогатель, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

На сайте знакомств мужчина знакомился с женщинами, входил к ним в доверие, узнавал о них личную информацию и просил интимные фото, а затем, получив желаемое, обещал распространить снимки, если ему не заплатят.

На горожанина в полицию заявила 42-летняя жительница Барнаула. Женщина рассказала, что перевела злоумышленнику 6 тысяч рублей. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его.

«При проведении комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были выявлены еще два аналогичных факта, когда злоумышленник также вымогал по шесть тысяч рублей с женщин, с которыми познакомился в сети», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас горожанин находится под арестом. Полицейские проверяют, причастен ли он к другим преступлениям.