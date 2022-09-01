Барнаулец вытащил из горящего дома бабушку и потушил огонь до приезда пожарных

Пожар произошел сегодня в микрорайоне Южный в многоквартирном доме по адресу Белинского, 15. Как сообщает «Инцидент Барнаул», прохожий мужчина спас из огня пенсионерку и до приезда пожарных ликвидировал огонь.

«Мы с мужем шли возле дома и почувствовали запах гари. Сначала подумали что-то жгут, а когда подошли ближе увидели женщину с маленьким ребенком, выбегающую из подъезда. Она кричала пожар и мы подбежали к ней», — рассказала участница сообщества.

Выбежавшая из дома женщина рассказала, что в соседней квартире осталась бабушка.

«Муж недолго думая побежал на помощь, благо ее дверь была открыта. Он вывел бабушку на улицу, а затем вернулся в квартиру и до приезда пожарных ликвидировал огонь», — продолжает женщина героя.

Она отметила, что спаситель и сам надышался дымом, однако бабушку его силами удалось спасти.