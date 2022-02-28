Барнаульский мошенник-мебельщик, который обманул десятки клиентов, продолжает работать

Молодой барнаульский “мебельщик Валера“, от мошеннических действий которого пострадали десятки горожан, продолжает принимать заказы. Об этом сообщают “Вести Алтай”.

О злоумышленнике стало известно в 2021 году. Мужчина в интернете предлагал людям сделать мебель на заказ, показывал им на складах готовые изделия, которые, как оказалось, делал не он, а после этого люди не получали свои заказы. Всю предоплату Валера оставлял себе.

После того как жертвы мошенника обратились в полицию, он пришёл для дачи показаний, но после этого снова начал принимать заказы.

Как отмечают “Вести“, за последнее время нашлись ещё как минимум двое пострадавших. Пока уголовное дело в отношении мошенника расследуется, он продолжает собирать деньги с доверчивых горожан.