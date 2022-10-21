Барнаульский суд заставил виновника ДТП выплатить более миллиона рублей за работу сотрудников «скорой помощи»

Водителя, ставшего виновником аварии в Новосибирской области, обязали заплатить более миллиона рублей за работу медиков после аварии. Об этом сообщает NGS.

Инцидент произошел 10 марта. Водитель минивэна «Тойота-Эстима» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, после чего участниками аварии стали еще два грузовика.

В результате происшествия один человек погиб, а еще шестеро получили различные травмы.

Для того, чтобы эвакуировать водителя одного из грузовиков, потребовались услуги санитарной авиации, стоимость которых оценили на сумму свыше 1,1 млн рублей.

Ленинский районный суд Барнаула, который рассматривал дело, возложил обязанность по возмещению затрат на виновника аварии.

Решение суда в данный момент не вступило в законную силу.