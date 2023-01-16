Барнаульский юридический институт эвакуировали из-за сообщений о минировании

По данным amic.ru, на почту вуза поступило письмо, что в здании заложено взрывное устройство

16 января 2023, 11:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Утром 16 января курсантов и преподавательский состав Барнаульского юридического института МВД России экстренно эвакуировали, сообщает источник amic.ru. Причиной эвакуации, предварительно, стало анонимное сообщение о минировании, которое поступило на электронную почту вуза.

"Раздался сигнал тревоги. Все экстренно покинули территорию института. На сегодня занятия отменили до особого распоряжения. На месте работают экстренные службы. Последний раз нас так эвакуировали 6 декабря", – рассказал один из курсантов.

Как ранее сообщал amic.ru, 6 декабря в Барнауле прошла эвакуация во всех корпусах Алтайского государственного медицинского университета. В этот же день эвакуировали и БЮИ. Причиной стали анонимные сообщения о минировании.

Напомним, что ложное сообщение о минировании – это уголовно наказуемое преступление (ст. 207 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). За такую "шутку" можно получить штраф до 500 тысяч рублей или даже лишиться свободы сроком до трёх лет.