Беременная девушка погибла в результате аварии с участием двух грузовиков в Первомайском районе. Видео

В социальных сетях появилось видео с места смертельной аварии в Первомайском районе. Ролик опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

В ГИБДД уточнили, что 29-летний мужчина, который находился за рулём «Газели», не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине Volvo с прицепом «Тонар».

В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу. Его пассажирка, 27-летняя девушка, скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По словам очевидцев, погибшая была на шестом месяце беременности.