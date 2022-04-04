Беременная девушка погибла в результате аварии с участием двух грузовиков в Первомайском районе. Видео
Водитель «Газели» не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине «Тонар»
4 апреля 2022, 12:35, Илья Звягинцев
В социальных сетях появилось видео с места смертельной аварии в Первомайском районе. Ролик опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».
В ГИБДД уточнили, что 29-летний мужчина, который находился за рулём «Газели», не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине Volvo с прицепом «Тонар».
В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу. Его пассажирка, 27-летняя девушка, скончалась на месте происшествия от полученных травм.
По словам очевидцев, погибшая была на шестом месяце беременности.
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