Беспринципная мошенница из Барнаула оставила ребёнка без подарка на Новый год

Ранее судимая неработающая женщина решила "заработать" немного денег

16 января 2023, 16:39, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Хакасии задержали мошенницу из Алтайского края, продавшую несуществующий детский конструктор, сообщает региональный СК.

В конце 2022 года с жалобой в полицию обратилась жительница Саяногорска, у которой похитили 4 750 рублей.

"На Новый год хотела сделать подарок своему ребёнку. В Сети наткнулась на объявление о продаже детского конструктора. Связалась по телефону с продавцом, который сообщил, что нужно оплатить товар и доставку", – рассказали в ведомстве.

Женщина перевела деньги и стала ждать уведомление с почты, однако трек-номер для отслеживания посылки не пришёл. Вскоре продавец удалил объявление и отключил телефон.

Правоохранители выяснили, что сибирячку обманула ранее судимая неработающая 47-летняя жительница Барнаула. Она пояснила, что намеренно разместила объявление о продаже детского конструктора, чтобы получить деньги. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.