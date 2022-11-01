Бей первым. В Бийске дети стали нападать на стаи бродячих собак
Горожане считают, что подобным поведением они только злят животных и приближают возможное нападение стаи на человека
1 ноября 2022, 11:55, Илья Звягинцев
В Бийске горожане рассказали о детях, которые издеваются над бродячими собаками. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Местная жительница поделилась историей о том, что на Зеленке группа детей часто провоцирует животных на агрессию. Они кидают в собак бутылки и камни, а также свистят и кричат им.
Как только животные начинают реагировать, дети убегают.
При этом обычно в Бийске ситуация разворачивается иначе, и бродячие собаки нападают на людей.
Горожане считают, что подобным поведением дети провоцируют животных и только ускоряют момент, когда собаки начнут нападать на людей.
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