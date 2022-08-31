Бездомному мужчине, который жил у остановки в Барнауле, помогли вернуть документы

В Барнауле пожилому мужчине, который жил на остановке на улице Малахова, помогли вернуть документы. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», выяснилось, что родные переписали квартиру на себя, а его выгнали на улицу.

«Мы помогли ему вернуть документы, которые у него забрали в реабилитационном центре. Квартира, как мы поняли, находится напротив той же остановки», — рассказала она.

Сейчас у пенсионера есть возможность получать пенсию, и он собирается снять комнату, в которую хочет вернуться после лечения. Однако её ещё нужно найти. Также барнаульцу предложили работу — он умеет как шить, так и выполнять строительные работы.