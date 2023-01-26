Била сковородой. Житель Алтая скончался после причинения тяжкого вреда экс-супругой

Причиной конфликта стал алкоголизм бывшего мужа и нанесение женщине телесных повреждений

26 января 2023, 18:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

36-летнюю жительницу одного из сёл Мамонтовского района Алтайского края осудят за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью экс-супруга, которое повлекло его смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как установило предварительное следствие, обвиняемая после развода продолжала жить с экс-супругом – мужчина часто выпивал, из-за чего между ними регулярно происходили конфликты. Вечером 3 декабря 2021 года, в ходе очередного скандала по причине алкоголизма бывшего мужа и причинения им женщине телесных повреждений, экс-супруга взяла с плиты сковороду и несколько раз ударила мужчину по голове и телу.

"На следующее утро 40-летний мужчина с полученными телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение, где спустя несколько месяцев скончался", – заявили в ведомстве.

Следователи установили причинно-следственную связь между действиями женщины и смертью мужчины и передали дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего") в суд.