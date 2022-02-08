Бийские подростки попались на торговле наркотиками в интернете

Двое подростков 16 и 18 лет из Бийска пойдут под суд из-за торговли наркотиками в интернете, сообщает прокуратура Алтайского края.

В октябре 2021 года они получили информацию о местонахождении партии наркотиков. Затем они пытались их продать, но попались полиции. Сбыт запрещённых веществ в интернете грозит лишением свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы за период до трёх лет.

Ранее отца и сына арестовали за торговлю героином в Рубцовске. В ходе обыска у них изъяли 15 граммов наркотических средств и заработанные на их продаже 270 тыс. рублей. Мужчины продавали наркотики доверенным лицам, которые могли выступать посредниками для дальнейшего распространения героина.