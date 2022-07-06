Бийскому участковому по пути в магазин за едой предложили купить краденый смартфон
Мужчина отобрал у женщины телефон и подошёл к полицейскому с предложением купить гаджет
В Алтайском крае участковый уполномоченный полиции задержал мужчину, который, как выяснилось позже, ограбил женщину, сообщает региональное МВД.
Инцидент произошёл в Бийске. Лейтенант полиции, находясь вне службы, пошёл в магазин за продуктами.
«Недалеко от торговой точки к нему подошёл неизвестный и предложил приобрести смартфон. Подозревая, что телефон может быть краденым, полицейский задержал мужчину и доставил в отдел полиции», — рассказали в ведомстве.
Пока правоохранители беседовали с задержанным, поступил звонок от женщины — она сообщила, что неизвестный силой забрал у неё смартфон и банковскую карту.
Бийчанка приехала в дежурную часть и узнала грабителя в человеке, которого доставил участковый.
Задержанного отправили под арест, ему грозит до семи лет лишения свободы за «грабёж с применением насилия».