Бийскому участковому по пути в магазин за едой предложили купить краденый смартфон

В Алтайском крае участковый уполномоченный полиции задержал мужчину, который, как выяснилось позже, ограбил женщину, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошёл в Бийске. Лейтенант полиции, находясь вне службы, пошёл в магазин за продуктами.

«Недалеко от торговой точки к нему подошёл неизвестный и предложил приобрести смартфон. Подозревая, что телефон может быть краденым, полицейский задержал мужчину и доставил в отдел полиции», — рассказали в ведомстве.

Пока правоохранители беседовали с задержанным, поступил звонок от женщины — она сообщила, что неизвестный силой забрал у неё смартфон и банковскую карту.

Бийчанка приехала в дежурную часть и узнала грабителя в человеке, которого доставил участковый.

Задержанного отправили под арест, ему грозит до семи лет лишения свободы за «грабёж с применением насилия».