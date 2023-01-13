Более 60 кг наркотиков изъяли на Алтае за 2022 год

В МВД подвели итоги борьбы с наркопреступностью за предыдущий год

13 января 2023, 12:48, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Более 60 кг наркотиков изъяли полицейские в Республике Алтай за прошлый год, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Всего за 2022-й в Горном Алтае выявили 336 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 269 из них окончены расследованием, к уголовной ответственности привлекли 220 человек.

"В общей сложности полицейскими изъято из незаконного оборота более 60 кг наркотических средств, в том числе 59 кг – растительного происхождения", — рассказали в ведомстве.

Помимо этого, в прошлом году полицейские выявили 17 лиц, совершивших наркопреступления в составе организованных преступных групп и заблокировали 149 сайтов с противоправным контентом. Также в регионе на 10% снизилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков несовершеннолетними. В министерстве отмечают, что это заслуга антинаркотических мероприятий.