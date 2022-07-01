Больного раком новосибирского учёного арестовали по подозрению в госизмене

Советский районный суд Новосибирска арестовал завлабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрия Колкера по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление судебного департамента региона.

Учёного заключат под стражу до 29 августа. Как рассказал его сын Максим, Колкера задержали сотрудники ФСБ во время его нахождения в больнице. По словам его дочери Алины, там он находился на лечении с четвёртой стадией рака, пишет «Лента.ру».

По словам родственников, Колкера обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Его сын написал, что отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае, а его презентации перед каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ. Сейчас учёный перевезён в СИЗО «Лефортово» в Москве, добавил Максим.