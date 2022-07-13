Бухгалтер обокрала сибирскую школу, чтобы отдохнуть на Алтае

В Кузбассе бывшего бухгалтера сельской администрации будут судить за два эпизода мошенничества ради отдыха и покупок, сообщает «МВД Медиа».

Факты хищения выявили в ходе внутренней проверки. Следствие выяснило, что 45-летняя женщина вела двойную бухгалтерию.

«В бумажном виде вся документация по начислению заработной платы соответствовала действительности, а в электронном — незначительно занижались зарплаты других сотрудников, но при этом на ту же сумму бухгалтер завышала свою зарплату», — говорится в сообщении.

За пять лет сибирячка похитила более 1 млн рублей у администрации села, а также 2,7 млн рублей — у местной школы за три года. Общая сумма ущерба — около 3,7 млн рублей.

Экс-бухгалтер призналась в содеянном. Она пояснила, что деньги потратила на личные нужды, в том числе на отдых в Алтайском крае, Сочи и Ялте.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы за «мошенничество в особо крупном размере».