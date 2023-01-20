Бывшего прокурора Бийска могут судить по статье о мошенничестве

Накануне в Центральном районном суде Барнаула рассматривали уголовное дело в отношении полного тёзки Эдуарда Финка

20 января 2023, 16:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Центральном районном суде Барнаула рассматривают уголовное дело в отношении некоего Эдуарда Финка – полного тезки бывшего прокурора Бийска. Как сообщает "Банкфакс" со ссылкой на источники, речь может идти именно о нём.

Уголовное дело зарегистрировали в Центральном районном суде Барнаула 29 декабря 2022 года. Первое заседание состоялось вчера, 19 января. Финка обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, однако какие именно обстоятельства легли в основу уголовного дела пока неизвестно. Источники полагают, что суд проходит в Барнауле, поскольку в родном городе у него могло остаться влияние.

Напомним, что по официальной версии экс-прокурор ушёл с поста летом 2022 года по собственному желанию. Тогда заявлялось, что Финк уходит на пенсию.