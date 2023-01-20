НОВОСТИПроисшествия

Бывшего прокурора Бийска могут судить по статье о мошенничестве

Накануне в Центральном районном суде Барнаула рассматривали уголовное дело в отношении полного тёзки Эдуарда Финка

20 января 2023, 16:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Центральном районном суде Барнаула рассматривают уголовное дело в отношении некоего Эдуарда Финка – полного тезки бывшего прокурора Бийска. Как сообщает "Банкфакс" со ссылкой на источники, речь может идти именно о нём.

Уголовное дело зарегистрировали в Центральном районном суде Барнаула 29 декабря 2022 года. Первое заседание состоялось вчера, 19 января. Финка обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, однако какие именно обстоятельства легли в основу уголовного дела пока неизвестно. Источники полагают, что суд проходит в Барнауле, поскольку в родном городе у него могло остаться влияние.

Напомним, что по официальной версии экс-прокурор ушёл с поста летом 2022 года по собственному желанию. Тогда заявлялось, что Финк уходит на пенсию.

 

Комментарии 5

  • наконец то. Так глядишь и прокуратуре потихоньку уважение вернут.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, ну да. Бийская прокуратура вообще не воспринимается чем-то адекватным
    21 января, Гость   Ответить
  • ушёл с поста летом 2022 года по собственному желанию --- у прокуроров бронь, чтобы пойти добровольцами, им надо уходить с постов о собственному желанию
    21 января, Гость   Ответить
  • А ведь оно , ещё в его бытность в Завьялово, орало на меня, выпучив глаза, "Я тебя посажу!". Но я благоразумно место в камере для него оставил.
    21 января, Гость   Ответить
  • В октябре 2020 г подал заявление на возбуждения уголовного дела и тишина.....????
    22 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров